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В МИД РФ заявили о саботаже зерновой сделки со стороны Запада

Вероника Волосунова
22:35 02.03.2023
В министерстве также отметили, что таким образом игнорируются потребности по-настоящему нуждающихся стран.
В МИД РФ заявили о саботаже зерновой сделки со стороны Запада
© Фото: Nikolay Titov Global Look Press
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В МИД РФ заявили, что Запад без зазрения совести хоронит гуманитарную инициативу генсека ООН и саботирует выполнение российской части «пакета». Об этом следует из распространенного сообщения ведомства.

«Вынуждены констатировать - предложенный [генсеком ООН Антониу] Гутерришем и подписанный в Стамбуле 22 июля 2022 года пакет договоренностей не работает. Главная проблема - саботаж западными странами выполнения Меморандума Россия-ООН», - говорится в сообщении.

В МИД РФ отметили безразличие американцев и европейцев к потребностям нуждающихся стран, а также к усилиям ООН, в отношении которой давно предпринимаются попытки по превращению в инструмент для достижения собственных политических целей. В связи с чем российский сельзэкспорт встречает откровенные препятствия, когда пытается реализовать свою часть «пакета».

«Пора прекратить разыгрывать продовольственную карту. Львиная доля зерна из Украины идет по демпинговым ценам на фураж в Евросоюз, а не в беднейшие государства», - сообщили в министерстве.

Ранее премьер-министр Украины в 2010-2014 гг. Николай Азаров заявил, что Киев использовал зерновую сделку для отмывания денег. Коррупция является распространенным явлением на Украине.

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