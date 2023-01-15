СБУ готовит масштабную провокацию для дискредитации России в рамках «зерновой сделки»

В Минобороны России добавили, что Киев хочет обвинить РФ в создании «дефицита продовольствия» на Украине.

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Сотрудники Службы безопасности Украины готовят проведение в ближайшие дни масштабной провокации для дискредитации действий РФ в рамках «зерновой сделки» и обвинений в создании «дефицита продовольствия» на Украине. Об этом заявили в Межведомственном координационном штабе Российской Федерации по гуманитарному реагированию на Украине.

«В населенном пункте Караичное Харьковской области украинской спецслужбой осуществляется минирование зернохранилища, после подрыва которого Российская Федерация будет обвинена в якобы "намеренном уничтожении запасов зерна на Украине", "провоцировании голода" и "срыва", таким образом, "зерновой сделки". В западных СМИ инцидент будет представлен как «очередное злодеяние российских войск», требующее "жесткой ответной реакции мирового сообщества"», - говорится в заявлении российского оборонного ведомства.

В Минобороны России отметили, что для подготовки диверсии в город Волчанск Харьковской области прибыли украинские специалисты по минно-взрывному делу и сотрудники украинских спецслужб общей численностью до 30 человек.

Согласно сообщению МО РФ, на фоне неудач украинских боевиков на линии боевого соприкосновения и в преддверии встречи глав Минобороны стран НАТО на немецкой авиабазе Рамштайн, которая запланирована 20 января, киевский режим подобными громкими провокациями пытается усилить давление на общественное мнение стран Запада для отправки Украине современных вооружений и военной техники.

Ранее в МИД России заявили, что зерновая сделка нуждается в корректировке. Как отметил заместитель главы МИД Сергей Вершинин, выполняется только первая часть сделки. Он обратил внимание на то, что стороны заключали сделку под лозунгом обеспечения продовольственной безопасности в первую очередь наиболее бедных азиатских, африканских и латиноамериканских стран.