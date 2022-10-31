Путин объяснил причины приостановки участия России в зерновой сделке

По словам главы российского государства, террористическая атака Украины на российские военные и гражданские корабли, делает невозможным дальнейшее участие Москвы в сделке.

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Россия пошла на участие в зерновой сделке для помощи беднейшим странам. Однако, только 3-4% зерна поставляется нуждающимся. Львиная доля продукции оседает в Евросоюзе. Об этом заявил президент Владимир Путин.

«В целом, 34% попадает в Турцию, 35% в страны Евросоюза и только 3-4% идут в пользу беднейших стран по классификации ООН. Послушайте, разве для этого мы все это делали?», - задался вопросом глава государства.

С его слов, предпринятая Украиной атака беспилотников на корабли Черноморского флота и гражданские суда, участвующие в перевозке зерна, сделали невозможным дальнейшее участие России в сделке.

«Атака, которая была предпринята со стороны Украины по кораблям Черноморского флота. Ведь эти беспилотники шли в коридоре, по которому вывозится зерно. Таким образом, они создали угрозы и для наших военных кораблей и для гражданских судов, которые это зерно вывозят, а мы обязались обеспечить безопасность <...> Если Украина долбанет по этим судам, то ничего не останется ни от зерна, ни от самих судов», - добавил Путин.

Как отметил глава государства, Россия не прекращает свое участие в зерновой сделке, а приостанавливает его. Сейчас с атакой беспилотников на российские корабли должен разобраться генеральный секретарь ООН, который является одним из организаторов сделки.

Напомним, ранним утром 29 октября киевский режим атаковал корабли Черноморского флота и гражданские суда на рейдах в Севастополе. Как сообщило Министерство обороны России, атакованные корабли ЧФ задействованы в обеспечении безопасности «зернового коридора» в рамках международной инициативы по вывозу сельскохозяйственной продукции из украинских портов. После совершения теракта российская сторона приняла решение приостановить участие в реализации «зернового соглашения».