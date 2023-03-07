Reuters: Украина просит конгресс США надавить на Байдена, чтобы получить кассетные бомбы

Украинские власти просят США передать им кассетные бомбы МК-20, которые можно сбрасывать при помощи беспилотников.

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Официальный Киев просит американских конгрессменов повлиять на администрацию Белого дома, чтобы передать националистам режима Зеленского авиационные кассетные бомбы. Об этом сообщает агентство Reuters.

По его данным, речь идет о бомбах МК-20. Националисты рассчитывают сбрасывать их с беспилотников. Вдобавок к этому, украинские власти запросили у США 155-мм кассетные артиллерийские снаряды. Эти боеприпасы, запрещенные более чем в 120 странах, могут нести в себе множество бомб малого калибра.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг уже отверг требования Киева о поставках кассетных боеприпасов. В ходе Мюнхенской конференции по безопасности в феврале он заявил, что альянс не рекомендует и не поставляет такие боеприпасы.

Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен анонсировал очередной пакет военной помощи Украине. Вашингтон планирует передать националистам боеприпасы на сумму $400 млн. Некоторых конгрессменов начинает смущать расточительность Белого дома и они попросили у Блинкена разрешение на инспекционные поездки, чтобы лучше контролировать распределение американской военной помощи. Сейчас такие поездки чиновников из США в Киев запрещены.