Генсек НАТО отверг просьбу Киева о поставках Киеву кассетных бомб
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг отверг требования Киева о поставках кассетных боеприпасов, озвученные на Мюнхенской конференции по безопасности.
«НАТО не рекомендовало и не поставляло эти виды оружия», - приводит РИА Новости заявление Столтенберга, сделанное на полях саммита во время общения с журналистами.
Генсек Альянса подтвердил, что на Украину идут поставки артиллерии и других видом оружия, «но не кассетные бомбы».
Этот вид боеприпасов запрещен во многих странах мира, но Украина считает себя вправе использовать кассетные и фосфорные боеприпасы, так как не подписывала Конвенцию об их запрещении. Как полагал министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, с юридической точки зрения нет препятствий для поставок кассетных снарядов. В НАТО сочли иначе.
Ранее сообщалось, что МИД РФ предоставил доказательства продолжения программы «Звездных войн» в США, идет подготовка к испытаниям прототипа систем вооружениями, предназначенных для вывода из строя баллистических ракет.