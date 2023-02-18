Генсек НАТО отверг просьбу Киева о поставках Киеву кассетных бомб

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Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг отверг требования Киева о поставках кассетных боеприпасов, озвученные на Мюнхенской конференции по безопасности.

«НАТО не рекомендовало и не поставляло эти виды оружия», - приводит РИА Новости заявление Столтенберга, сделанное на полях саммита во время общения с журналистами.

Генсек Альянса подтвердил, что на Украину идут поставки артиллерии и других видом оружия, «но не кассетные бомбы».

Этот вид боеприпасов запрещен во многих странах мира, но Украина считает себя вправе использовать кассетные и фосфорные боеприпасы, так как не подписывала Конвенцию об их запрещении. Как полагал министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, с юридической точки зрения нет препятствий для поставок кассетных снарядов. В НАТО сочли иначе.

Ранее сообщалось, что МИД РФ предоставил доказательства продолжения программы «Звездных войн» в США, идет подготовка к испытаниям прототипа систем вооружениями, предназначенных для вывода из строя баллистических ракет.