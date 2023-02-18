В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Генсек НАТО отверг просьбу Киева о поставках Киеву кассетных бомб

Ирина Елагина
22:28 18.02.2023
Столтенберг заявил, что альянс не рекомендовал подобные поставки.
Генсек НАТО отверг просьбу Киева о поставках Киеву кассетных бомб
© Фото: AFLO Globallookpress
Читайте нас на:

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг отверг требования Киева о поставках кассетных боеприпасов, озвученные на Мюнхенской конференции по безопасности.

«НАТО не рекомендовало и не поставляло эти виды оружия», - приводит РИА Новости заявление Столтенберга, сделанное на полях саммита во время общения с журналистами.

Генсек Альянса подтвердил, что на Украину идут поставки артиллерии и других видом оружия, «но не кассетные бомбы».

Этот вид боеприпасов запрещен во многих странах мира, но Украина считает себя вправе использовать кассетные и фосфорные боеприпасы, так как не подписывала Конвенцию об их запрещении. Как полагал министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, с юридической точки зрения нет препятствий для поставок кассетных снарядов. В НАТО сочли иначе.

Ранее сообщалось, что МИД РФ предоставил доказательства продолжения программы «Звездных войн» в США, идет подготовка к испытаниям прототипа систем вооружениями, предназначенных для вывода из строя баллистических ракет.

Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
20:15 В стране и мире
Суд арестовал обоих обвиняемых в захвате заложников в цветочном магазине в центре Москвы
17:17 В стране и мире
Источник: в Москве грабители магазина ранили начальника МУР столичного главка МВД
17:10 В стране и мире
Число жертв землетрясений в Турции превысило 40,5 тысяч
14:26 Армия
Видео
МО РФ: под Угледаром уничтожен склад боеприпасов украинских боевиков
13:55 Армия
Видео
Спасенный в Атлантике француз назвал российских моряков настоящими друзьями
Популярное
Видео
«Шапку вы носите как Соловей-разбойник»: Путин пошутил над характером Миллера
Видео
Опубликованы кадры первого за 29 лет неудачного пуска японской ракеты
Видео
Обломки «Титаника» на расстоянии вытянутой руки впервые показали на видео
Видео
Драка футболистов «Шинника» и «Миная» попала на видео
В Роскосмосе показали спутниковые снимки разрушенной Турции
Супруга Костомарова рассказала, что пневмония мужа началась с обычного кашля
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.