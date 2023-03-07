Конгрессмены США попросили Блинкена разрешить инспекционные поездки на Украину

Во время таких поездок ответственные от надзорных ведомств будут проверять, как распределяется американская помощь.

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Американские конгрессмены обратились к госсекретарю США Энтони Блинкену с просьбой разрешить сотрудникам надзорных ведомств инспекционные поездки на Украину. Предполагается, что во время таких визитов они смогут контролировать распределение американской помощи.

«Мы призываем вас разрешить сотрудникам офисов генеральных инспекторов министерства обороны, госдепа и агентства международного развития поездки на Украину на ограниченный срок для выполнения своих надзорных функций», - цитирует РИА Новости письмо конгрессменов.

Чиновники, отвечающие за контроль, сетуют на то, что проверять эффективность распределения помощи Украине из-за рубежа очень сложно. Тем временем госдеп наложил ограничения на поездки в Киев.

На прошлой неделе Энтони Блинкен заявил о выделении Вашингтоном нового пакета помощи Украине на $400 млн. В новый пакет поставок войдут боеприпасы к РСЗО HIMARS, гаубиц и боевых машин Bradley. Кроме того, США планируют передать Украине строительное оборудование и мостоукладчики. Данный пакет помощи является уже 33-м по счету с августа 2021 года.