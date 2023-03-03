Блинкен заявил о выделении нового пакета военной помощи Украине на $400 млн

Согласно словам госсекретаря США, в частности, Украина получит боеприпасы для HIMARS, гаубиц и машин Bradley.

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Соединенные Штаты выделяют новый пакет военной помощи Украине на 400 миллионов долларов. Об этом заявил государственный секретарь США Энтони Блинкен.

Как передает РИА Новости заявление Блинкена, в новый пакет американской помощи Украине входят боеприпасы для РСЗО HIMARS, гаубиц и боевых машин Bradley. Также США передадут Киеву бронированные мостоукладчики, заряды и оборудование для сноса зданий.

По словам госсекретаря США, часть выделенных средств пойдет на обучение украинских войск, техническое обслуживание и поддержку передаваемых вооружений.

Энтони Блинкен сообщил, что этот пакет помощи является 33-йим по счету, который выделяется американской стороной Киеву с августа 2021 года из запасов Пентагона.

Ранее в Пентагоне заявили, что США не видят смысл в обучении летчиков Украины использованию истребителей F-16. Согласно словам представителя американского военного ведомства, возможно Киев никогда не получит этот вид вооружений.