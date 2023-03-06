Шойгу проинспектировал работу военных строителей в Мариуполе
Сергей Шойгу проверил степень готовности строящихся зданий и сооружений, а также проинспектировал уже сданные объекты.
© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России
Министр обороны Российской Федерации генерал армии Сергей Шойгу в рамках рабочей поездки в зону проведения специальной военной операции проверил работу Военно-строительного комплекса Минобороны России. В Мариуполе Донецкой Народной Республики глава оборонного ведомства проинспектировал готовность уже сданных объектов и ход выполнения работ на площадках строящихся зданий и сооружений.