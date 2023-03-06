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Шойгу проинспектировал работу военных строителей в Мариуполе

09:00 06.03.2023
Сергей Шойгу проверил степень готовности строящихся зданий и сооружений, а также проинспектировал уже сданные объекты.
© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России
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Министр обороны Российской Федерации генерал армии Сергей Шойгу в рамках рабочей поездки в зону проведения специальной военной операции проверил работу Военно-строительного комплекса Минобороны России. В Мариуполе Донецкой Народной Республики глава оборонного ведомства проинспектировал готовность уже сданных объектов и ход выполнения работ на площадках строящихся зданий и сооружений.

© Минобороны России

В том числе Сергею Шойгу представили возведенные силами военных строителей многофункциональный медицинский центр, республиканский спасательный центр МЧС и новый микрорайон из 12 пятиэтажных жилых домов.

© Минобороны России

Министру доложили о строящихся в настоящее время в Мариуполе современном комплексе Федерального медико-биологического агентства России, новом жилом микрорайоне из шести девятиэтажных многоквартирных домов, школы и детских садов.

Также Сергей Шойгу заслушал доклад о строительстве крупнейшего водовода, соединяющего Ростовскую область и Донецкую Народную Республику, из реки Дон в канал Северский Донец - Донбасс, который будет обеспечивать водой многие населенные пункты региона. Министр высоко оценил работу Военно-строительного комплекса и поблагодарил военных строителей, принимающих участие в восстановлении социальной инфраструктуры Донбасса.

© Минобороны России

До этого Сергей Шойгу во время работы в штабе объединенной группировки российских войск заслушал доклады командующих группировок по обстановке на направлениях ответственности, а также планы дальнейших действий. Особое внимание Шойгу обратил на создание необходимых условий по безопасному размещению личного состава в полевых условиях, организацию обеспечения и работу медицинских и тыловых подразделений.

А накануне министр обороны проинспектировал передовой пункт управления одного из объединений группировки войск «Восток» на Южно-Донецком направлении в ходе работы в зоне проведения специальной военной операции.

Материал подготовили Ян Брацкий и Николай Баранов

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