Шойгу проинспектировал работу военных строителей в Мариуполе

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Министру доложили о строящихся в настоящее время в Мариуполе современном комплексе Федерального медико-биологического агентства России, новом жилом микрорайоне из шести девятиэтажных многоквартирных домов, школы и детских садов.

Также Сергей Шойгу заслушал доклад о строительстве крупнейшего водовода, соединяющего Ростовскую область и Донецкую Народную Республику, из реки Дон в канал Северский Донец - Донбасс, который будет обеспечивать водой многие населенные пункты региона. Министр высоко оценил работу Военно-строительного комплекса и поблагодарил военных строителей, принимающих участие в восстановлении социальной инфраструктуры Донбасса.