Шойгу проинспектировал российскую группировку войск «Восток» в зоне проведения СВО

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Министр обороны Российской Федерации генерал армии Сергей Шойгу проинспектировал передовой пункт управления одного из объединений группировки войск «Восток» на Южно-Донецком направлении в ходе работы в зоне проведения специальной военной операции.

На командном пункте глава Минобороны РФ заслушал доклад командующего группировкой генерал-полковника Рустама Мурадова, а также офицеров штаба по текущей обстановке и действиям войск.

В ходе инспекции Шойгу обратил особое внимание на организацию всестороннего обеспечения войск группировки, в том числе в вопросе условий для безопасного размещения личного состава, а также работы медицинских и тыловых подразделений.

Министр обороны также поблагодарил военнослужащих, выполняющих поставленные перед ними задачи в зоне СВО за их самоотверженность и героизм. Шойгу вручил госнаграды, ордена Мужества, знаки отличия «Георгиевский крест» и медали «За отвагу».

Материал подготовили Егор Левин и Николай Баранов