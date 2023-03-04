Шойгу провел совещание с заместителями министра обороны РФ в объединенной группировке войск

В завершение работы в штабе министр пообщался с военнослужащими и вручил госнаграды, в том числе, медали «Золотая Звезда», ордена Мужества, знаки отличия «Георгиевский крест» и медали «За отвагу».

© Видео: Министерство обороны РФ © Фото: Министерство обороны РФ

Министр обороны Российской Федерации генерал армии Сергей Шойгу в рамках работы в штабе объединенной группировки российских войск заслушал своих заместителей по вопросам организации непрерывного обеспечения войск вооружением, военной техникой и боеприпасами.

Отдельное внимание глава Минобороны РФ уделил организации боевой подготовки подразделений резерва, военно-политической работы и другими видами всестороннего обеспечения войск. В завершение работы в штабе группировки министр обороны пообщался с военнослужащими, поблагодарил их за образцовое выполнение задач в зоне СВО и вручил госнаграды, в том числе, медали «Золотая Звезда», ордена Мужества, знаки отличия «Георгиевский крест» и медали «За отвагу».

«Очень надеемся на вас. Поздравляю вас от души! Ждем от вас новых подвигов и свершений, новых достижений в нашей работе, которая так необходима сегодня нашей стране», - сказал Шойгу, обращаясь к военнослужащим.

Ранее, Сергей Шойгу проинспектировал передовой пункт управления одного из объединений группировки войск «Восток» на Южно-Донецком направлении.

Материал подготовили Егор Левин и Николай Баранов.