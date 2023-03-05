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На митинге из-за столкновения двух поездов в Греции начались беспорядки

Анастасия Бобылева
14:35 05.03.2023
Сторонники митинга требуют от правительства полного расследования причин и обстоятельств трагедии со столкновением двух поездов.
На митинге из-за столкновения двух поездов в Греции начались беспорядки
© Фото: Eurokinissi, Keystone Press Agency, Globallookpress
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В Афинах прошел митинг в связи с недавней катастрофой на железной дороге. Протестующие требовали от правительства полного расследования аварии, и в ходе мероприятия в толпе начались беспорядки.

Как сообщает RT, полиция применила слезоточивый газ и светошумовые гранаты на демонстрантах.

Два поезда столкнулись на участке Салоники - Лариса в ночь на 1 марта. Возможно, одной из причин произошедшего стало несоблюдение графика на железнодорожном участке, а также неисправная система сигнализации.

После инцидента министр транспорта Греции Костас Караманлис подал в отставку из желания взять на себя ответственность за «вечные ошибки греческого государства». Он объяснил, что дорога находится в состоянии, не соответствующем XXI веку, и властям не удалось исправить ситуацию, что и привело к трагедии.

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