В Греции столкнулись два поезда, есть пострадавшие
Инцидент произошел на участке Салоники - Лариса.
© Фото: Anton Belitsky Russian Look Globallookpress
Крушение пассажирского поезда произошло в Греции в ночь с 28 февраля на 1 марта.
Как сообщил греческий канал EPT1, около полуночи в районе населенного пункта Эвангелизмос произошло столкновение пассажирского поезда с грузовым составом. После удара начался пожар, три вагона пассаажирского поезда сошли с рельсов.
По данным СМИ, потерпевший крушение поезд ехал из Салоников в Ларису.
На месте происшествия работают несколько бригад скорой помощи и пожарной охраны, оперативные службы, поступает информация о раненых.