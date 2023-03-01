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Министр транспорта Греции Караманлис подал в отставку после ж/д катастрофы

Вероника Волосунова
17:55 01.03.2023
По его словам, это минимальная дань уважения к семьям погибших. В правительстве должны находиться люди, которым граждане доверяют.
Министр транспорта Греции Караманлис подал в отставку после ж/д катастрофы
© Фото: Eurokinissi, Keystone Press Agency, Globallookpress
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Министр транспорта и инфраструктуры Греции Костас Караманлис принял решение подать в отставку после крупнейшей железнодорожной катастрофы, в результате которой два поезда сошли с рельсов, погибли 36 человек и еще 85 пострадали. Об этом сообщила газета Kathimerini.

По словам Караманлиса, правительство получило греческую дорогу в состоянии, которое не соответствует XXI веку. Исправить ситуацию не получилось.

«За эти 3,5 года мы приложили все усилия, чтобы улучшить эту реальность. К сожалению, этих усилий оказалось недостаточно, чтобы предотвратить такую ​​аварию. И это очень тяжело для всех нас и для меня лично», - заявил он.

Он считает, что необходимым элементом демократии страны является доверие граждан политической системе. В связи с чем он не может продолжать работать на этой должности. Караманлис также выразил соболезнования и поддержку семьям погибших в этой трагедии.

«Это то, что я считаю своим долгом сделать как минимальный знак уважения к памяти людей, которые так несправедливо ушли, и взять на себя ответственность за вечные ошибки греческого государства и политической системы», - заключил Караманлис.

Ранее стало известно, что в Греции арестовали начальника ж/д станции после столкновения двух поездов. Сейчас также опрашивают и других сотрудников, которые могут нести ответственность за произошедшее. Следственные органы устанавливают, что стало причиной катастрофы - человеческий фактор или технические допущения.

В ночь с 28 февраля на 1 марта в Греции столкнулись два поезда. Один из них был грузовым, а второй пассажирским. Несколько вагонов сразу сошли с рельсов, начался пожар.

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