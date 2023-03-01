Пострадавшие при столкновении поездов в Греции рассказали, как произошла трагедия

Возможно, одной из причин произошедшего стало несоблюдение графика на железнодорожном участке, а также неисправная система сигнализации.

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Причиной трагедии, которая произошла на железной дороге между Афинами и Солониками, могла стать неисправная система сигнализации. Такую версию озвучили в греческой Федерации машинистов. Там отметили, что движение на этом участке уже много лет регулировалось в ручном режиме, несмотря на жалобы.

Обломки от страшного лобового удара двух поездов разнесло в радиусе более 100 метров. Грузовой состав полностью смял несколько первых вагонов с пассажирами, часть обоих поездов сошла с рельсов. Катастрофа произошла около полуночи на станции Эвангелизмос, что в переводе с греческого означает «Благовещение». Этой ночью из городка на пути из Афин в Салоники приходили лишь трагические известия.

По последним данным, в результате столкновения двух поездов - пассажирского и грузового - погибли 36 человек. Еще 85 человек получили ранения.

«Все было изначально в порядке, как вдруг произошло сильное столкновение. Нас отбросило вперед на пять метров, все окна были разбиты, и затем разгорелось пламя. Страшное было столкновение», - вспоминает один из пострадавших.

Самостоятельно выбраться из покореженного состава смогли только пассажиры начиная с середины поезда. Но даже эти относительно не пострадавшие вагоны тут же стали заполняться дымом.

Трагедия вскрыла системную проблему. Железнодорожное движение на этом участке никогда не отличалось соблюдением графика. Вот и на этот раз грузовой состав из Афин в Салоники задерживался на 48 минут, а пассажирский поезд в обратном направлении из Салоник в Афины и вовсе опаздывал на целых 70.

В Греции не работает централизованная система управления железнодорожным транспортом, диспетчерам зачастую приходится все выполнять вручную. И поэтому вопрос, каким образом эти два поезда, идущие совсем не по расписанию, вдруг оказались на одном пути, пока остается без ответа.

Подробнее о том, как и почему произошло столкновение, смотрите в сюжете корреспондента «Звезды» Константина Исаева.

Ранее сообщалось, что в результате трагедии погибли 32 человека и были ранены более 80.