Захарова опровергла заявления Госдепа, что Блинкен поднимал тему Уилана в разговоре с Лавровым

Захарова уточнила у Лаврова, был ли между ним и Блинкеном такой разговор, и узнала, что госсекретарь «на этот счет даже не заикался».

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В МИД РФ прокомментировали комментарии Госдепартамента США о якобы имевшем место разговоре между Лавровым и Блинкеном об осужденном в России американце Поле Уилане. Официальный представитель министерства Мария Захарова сказала, что это не соответствует действительности.

Она отметила, что данная тема между министрами в ходе короткого разговора на полях саммита G20 не поднималась.

«Ой, как интересно. Уточнила у Сергея Викторовича, поднимал ли вчера Блинкен тему Уилана. Оказалось, госсекретарь США на этот счет даже не заикался. Все, что сказали вчера в Госдепе про то, что Блинкен выразил озабоченность ситуацией вокруг гражданина США, это ложь. Невероятное поведение американской администрации», - написала она в своем Telegram-канале.

Сутками ранее сообщалось, что впервые с июля 2022 года Лавров и Блинкен встретились на саммите G20.

Позже появилась информация, что они разговаривали «на ходу» во время саммита глав МИД. Блинкен призвал Россию вернуться к исполнению ДСНВ, участие в котором РФ приостановила в конце февраля.