AFP: Лавров и Блинкен впервые с июля 2022 года встретились на саммите G20

Отмечено, что встреча министров началась с минуты молчания в память о жертвах землетрясений в Сирии и Турции.

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Представители внешнеполитических ведомств России и США Сергей Лавров и Энтони Блинкен впервые с июля 2022 года оказались в одном помещении.

Напомним, в эти часы в Индии проходит встреча глав МИД стран «Большой двадцатки». Она началась с минуты молчания в память о жертвах землетрясений в Сирии и Турции.

«Госсекретарь США Блинкен, министр иностранных дел РФ Лавров в одном помещении впервые с июля 2022 года на министерской встрече G20 в Индии, где вместе с ними находится и представитель Китая», - сообщило информагентство AFP.

Ранее «Звезда» показала встречу глав МИД России и Турции на полях данного саммита. В контексте российско-американских отношений сообщалось о передаче США ноты о приостановке участия России в ДСНВ.

Тогда замглавы МИД РФ Сергей Рябков отмечал, что российская сторона будет соблюдать его центральные положения - ограничения по количествам соответствующих систем.