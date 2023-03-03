Корабль Crew Dragon с россиянином Федяевым пристыковался к МКС

Экипаж корабля состоит из четырех человек - россиянина, двух американцев и астронавта из ОАЭ.

© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: NASA TV, Xinhua, Globallookpress

Космический корабль Crew Dragon с экипажем из четырех человек пристыковался к Международной космической станции. В составе экипажа - российский космонавт Андрей Федяев. Прямую трансляцию процесса стыковки ведет NASA.

«Стыковка подтверждена», - сообщили в Twitter компании SpaceX.

Запуск Crew Dragon состоялся 2 марта с космодрома Канаверал во Флориде. В состав экипажа помимо Федяева вошли американцы Стивен Боуэн и Вуди Хобург, а также астронавт из ОАЭ Султан Аль-Нейади.

Изначально пуск был запланирован на конец февраля, однако он не состоялся по техническим причинам. Вскоре стала известна новая дата запуска. Причиной неполадок оказался забитый фильтр наземной системы.