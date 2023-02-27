NASA отменило запуск миссии на МКС с россиянином на борту

В космическом агентстве не уточнили, когда будет осуществлен новый запуск.

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В NASA сообщили, что отменили запуск миссии SpaceX к Международной космической станции. На МКС 27 февраля планировал отправиться американский корабль Crew Dragon.

На его борту должны были быть космонавты из России Андрей Федяев, из США - командир Crew Dragon Стивен Боуэн и пилот Вуди Хобург и из ОАЭ Султан Аль-Нейади. Запуск планировался на 09:45 по московскому времени.

«Запуск миссии NASA SpaceX Crew-6 со стартового комплекса 39A Космического центра Кеннеди во Флориде на Международную космическую станцию был отменен. Дополнительная информация появится в ближайшее время», - опубликовало информацию агентство на своем сайте.

Ранее Роскосмос информировал о переносе ложемента астронавта NASA из корабля «Союз МС-22» в Crew Dragon. Ложемент является спасительной капсулой для космонавта, нахождение в ней обеспечивает равномерное распределение нагрузок на опорные поверхности тела.

