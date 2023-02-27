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НАСА планирует отправить Crew Dragon с россиянином к МКС 2 марта

Анастасия Бобылева
13:33 27.02.2023
Ракету должны были запустить 26 февраля, но запуск не состоялся из-за проблем с наземными системами.
НАСА планирует отправить Crew Dragon с россиянином к МКС 2 марта
© Фото: SpaceX, Globallookpress
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Перенесенный ранее запуск ракеты Falcon 9 с пилотируемым кораблем Crew Dragon, на борту которого находится российский космонавт Андрей Федяев, может состояться 2 марта. Об этом сообщает НАСА.

«НАСА и SpaceX откажутся от возможности запуска во вторник, 28 февраля, из-за неблагоприятных погодных условий. Следующая доступная попытка запуска - четверг, 2 марта, если будет решена техническая неисправность», - говорится в сообщении.

Федяев летит на борту американского корабля в рамках соглашения о перекрестных полетах между НАСА и Роскосмосом. Помимо него в состав экипажа Crew Dragon входят американцы Стивен Боуэн и Уоррен Хобург и космонавт из ОАЭ Султан Аль-Нейади. Из них побывал в космосе лишь капитан корабля Боуэн.

Ранее сообщалось, что Роскосмос и НАСА продолжают выяснять причину утечки и разгерметизации обшивки на грузовом корабле «Прогресс МС-21». По предварительным данным, нештатная ситуация могла произойти из-за столкновения с микрометеоритом.

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