Crew Dragon с космонавтом Федяевым на борту успешно стартовал во Флориде

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НАСА сообщило об успешном старте ракеты Falcon-9 с пилотируемым кораблем Crew Dragon с космодрома Канаверал во Флориде. Запуск был назначен на 08:34 2 марта 2023 года, он состоялся вовремя.

В состав экипажа входят российский космонавт Андрей Федяев, американцы Стивен Боуэн (командир) и Вуди Хобург (пилот), а также астронавт из ОАЭ Султан Аль-Нейади. Стыковка корабля с МКС планируется в пятницу, 3 марта.

Ранее запуск ракеты Falcon-9 , назначенный на конец февраля, был отложен. Причиной стали технические неполадки, а именно забитый фильтр наземной системы.