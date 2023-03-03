Проезд к селу Любечане Брянской области закрыли из-за работы саперов

На дороге, ведущей к селу, стоит пост ГИБДД, проехать можно только в объезд и дальше населенного пункта Новый Ропск гражданских не пускают.

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Корреспондент «Звезды» Александр Федорчак побывал в населенном пункте Сачковичи Брянской области, за 15 километров от Любечан, куда накануне вторглась украинская ДРГ. Проезд к селу перекрыт, там стоит пост ГИБДД.

Сотрудники полиции досматривают все проезжающие мимо автомобили. Проехать дальше можно только в объезд, однако после села Новый Ропск путь для всех гражданских закрыт. По имеющимся данным, там сейчас работают саперы.

О том, что в Брянской области обнаружено много взрывных устройств, сообщила Федеральная служба безопасности России. В ведомстве также отметили, что ситуация находится под контролем правоохранительных органов.

Президент РФ Владимир Путин назвал произошедшее терактом. Он заявил, что преступники сознательно открыли огонь по мирным жителям.

О проникновении украинской ДРГ на территорию Брянской области стало известно в четверг 2 марта. По некоторым данным, преступники взяли заложников, однако эта информация официально не подтверждена.