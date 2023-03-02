Украинские диверсанты взяли заложников в Брянской области

Среди заложников могут быть дети, их удерживают в здании ДК и жилых домах.

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Украинская диверсионная группа из 40 человек взяла заложников в Климовском районе Брянской области. Среди них - местный фельдшер.

Как сообщает Readovka, среди заложников могут быть дети. Они, предположительно, содержатся в здании местного Дома культуры и жилых домах. Сообщается, что силовики уже оцепили место, где удерживаются жители.

Также губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил, что диверсанты расстреляли автомобиль в селе Любечане. Погиб один человек, пострадал ребенок.