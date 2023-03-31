Чешский генерал рассказал об уязвимости танков Leopard

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Поставки немецких танков Leopard едва ли повлияют на ситуацию в зоне украинского конфликта. Экс-начальник генштаба чешской армии генерал Йиржи Шедивы опроверг миф о Leopard, как чудо-оружии в интервью журналу Czdefence.

«Это опять же часть пропаганды, потому что Leopard преподносятся как какое-то чудо-оружие, что точно не соответствует действительности», - отметил Шедbвы.

В качестве примера неудачного использования Leopard чешский генерал привел события в Сирии, когда турки задействовали эти немецкие танки и «всего за несколько операций потеряли не менее десяти единиц».

Шедивы считает, что поставки танков помогут Киеву, но только в случае оперативной поставки, так как «если они выйдут на поле боя в мае или июне, то будет уже поздно».

«Многие западные политики не знают реального положения дел в Украине», - подчеркнул чешский генерал.

Ранее сообщалось, что часть из 187 танков Leopard, которые Берлин обещал поставить на Украину, неисправны и требуют ремонта и, скорей всего, пойдут на запчасти.Поставки первой партии Leopard 1 из Германии ожидается летом 2023 года.



Напомним, что на этой неделе парламент Швеции одобрил поставку Киеву САУ Archer и танков Leopard 2, общий объем военной помощи составит 6,2 млрд крон (630,4 млн долларов).



