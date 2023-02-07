Берлин поставит на Украину 187 снятых с вооружения танков Leopard 1
Официальный Берлин выдаст разрешение оборонному концерну Rheinmetall и компании Flensburger Fahrzeugbau Gesellschaft mbH на поставку Украине 187 танков Leopard 1. Об этом сообщает портал «Бизнес инсайдер». Концерн поставит 88 бронемашин, еще 99 передаст FFG.
Как отметил портал, многие танки неисправны и требуют серьезного ремонта. Не исключено, что некоторые «Леопарды» из поставки пойдут на запасные части для более перспективных с точки зрения ведения боевых действий машин.
Ранее военный эксперт Сергей Суворов заявил, что устаревшим немецким танкам Leopard 1 будет очень сложно противостоять российским Т-72. По его мнению, эффективность применения данного типа танков будет зависеть от самих украинцев и степени подготовки их экипажей. До этого ряд СМИ сообщил о намерении властей ФРГ передать Киеву 14 танков Leopard 2 и 88 танков Leopard 1.