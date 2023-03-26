Парламент Швеции одобрил поставку Киеву САУ Archer и танков Leopard 2

Пакет военной помощи Украине включает в себя танки, самоходные артиллерийские установки Archer, а также роботизированный комплекс 97 и боеприпасы.

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Парламент Швеции (Риксдаг) согласился с предложением кабмина об отправке киевскому режиму на безвозмездной основе военной техники. Сумма пакета военной помощи составит не более 6,2 млрд крон (630,4 млн долларов).

«Риксдаг дает правительству право принимать решение о безвозмездной передаче Украине оборонных материалов на сумму не более 6,2 млрд шведских крон», - говорится в сообщении, которое было опубликовано на официальном сайте законодательного органа.

Отмечается, что предложение о поддержке киевских властей предполагает дополнительную поправку к бюджету Швеции на текущий год.

Согласно законопроекту, Стокгольм отправит Киеву танки, самоходные артиллерийские установки Archer, а также роботизированный комплекс 97 и боеприпасы. Помимо этого, правительство получит возможность продать Великобритании 14 САУ, так как ранее Лондон передал их Украине.

В связи с военной поддержкой Киева было принято решение увеличить в течение года ассигнования Вооруженных сил Швеции на 730 млн крон (71 млн долларов). Также сообщается, что до 2028 года стране необходимо нарастить финансирование ВС на 6,1 млрд крон (более 590 млн долларов).

Ранее лидеры стран ЕС поддержали план по ускоренной передаче Киеву артиллерийских боеприпасов и ракет. В соглашении отмечается, что поставки должны осуществляться без ущерба обороне стран Европейского союза. Предполагается, что на первом этапе Украине поставят снаряды со складов, не дожидаясь их пополнения ввиду срочности вопроса.