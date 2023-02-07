Spiegel: Германия одобрила поставку Киеву 178 танков Leopard 1

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Правительство ФРГ одобрило отправку киевским властям 178 основных боевых танков Leopard 1. Об этом пишет немецкий еженедельный журнал Der Spiegel, ссылаясь на свои источники.

По данным издания, в начале этой недели Федеральный совет безопасности (в него входят федеральный канцлер, главы МИД и МВД, министры обороны, финансов, по делам экономики, экономического сотрудничества и юстиции) одобрил поставку киевскому режиму 178 бронемашин. Как передает журнал, военная техника будет передана из запасов промышленности.

Отмечается, что первые танки Leopard 1 должны быть доставлены на Украину уже этим летом, однако, как уточняет Spiegel, большинство «Леопардов» не удастся поставить до 2024 года. Также сообщается, что официально о решении немецкого кабмина будет объявлено во вторник вечером.

Ранее «Звезда» рассказала, как поставки танков «Леопард» на Украину едва не раскололи Евросоюз. Пытаясь противостоять России, союзники по НАТО изо всех сил прячутся за спинами друг друга, выталкивая на передовую и подставляя под возможный ответный удар самых нищих и неумных.