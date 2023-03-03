Мать мальчика Феди рассказала, что он уже оказывался между жизнью и смертью

Однажды мальчика ударило током - врачам пришлось возвращать его с того света.

© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"

День, когда медики помогли мальчику Федору из Брянской области оправиться после ранения, нанесенного украинскими националистами, можно считать его третьим днем рождения. До этого Федора уже приходилось возвращать с того света после удара током. Об этом поделилась со «Звездой» мама Рохатхон Тимирова.

«У него 6 декабря день рождения. Вчера уже третье получается - у нас дома кабель замкнуло, и он упал. Мы его тоже с того света подняли», - рассказала она журналистам.

Также женщина сказала, что Федор всегда был защитником в семье и оберегал сестер. Сейчас мальчик главный мужчина в семье - его два старших брата были призваны в рамках частичной мобилизации.

Напомним, во время вчерашнего проникновения в Брянскую область украинские диверсанты обстреляли легковой автомобиль. Его водитель погиб. В салоне находились трое детей - мальчик вывел двух девочек из опасной зоны, но получил ранение. Его состояние оценивается как стабильное.