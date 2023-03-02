Что известно о мальчике, получившем пулевое ранение от украинских диверсантов в Брянской области

10-летний мальчик Фёдор, пострадавший при атаке украинских диверсантов на Брянскую область, успешно прооперирован. Местные власти хотят наградить его медалью «За отвагу» за спасение двоих детей.

© Видео: ТРК «ЗВЕЗДА» © Фото: ТРК «ЗВЕЗДА»

Человек, поступком которого восхищается вся страна, это десятилетний Федор. Он, получив огнестрельное ранение, истекая кровью сам, помог выбраться другим - таким же, как он, двум детям, когда взрослые просто не могли прийти на помощь. Сейчас местные власти готовят документы, чтобы наградить его медалью за отвагу.

«Водитель насмерть. Дети выскочили и побежали по полю, потом вышли на дорогу. Проехал трактор - не остановился. Ехала машина - остановилась, довез до подруги. Знакомая там оказала первую помощь, а там уже вызывали скорую», - рассказала Рохатхон, мама Федора.

Из Климовского района Брянской области ребенка срочно доставили в региональный центр. Из тела Феди, сообщил глава региона, извлекли пулю НАТОвского производства.

Из родного села Брахлов Федор на машине отправился в школу, расположенную в 13-ти километрах. Подвезти его вызвался односельчанин. По дороге в машину к ним подсели еще дети. Когда до школы оставалась примерно треть пути, огонь по легковушке открыли террористы. О нападении немедленно доложили главе государства.

Несмотря на ранение, мальчик помог другим детям выйти из машины. Министр просвещения Сергей Кравцов охарактеризовал этот поступок как героический.

«Ребенок 10 лет вывел двоих детей из машины, и они спаслись. Это настоящий геройский поступок», - сказал Кравцов.

Уже вечером ФСБ отчиталась о пресечении вылазки диверсантов. Спецслужба сообщила, что по диверсантам нанесли артиллерийский удар, предварительно вытеснив их на территорию Украины. Также пришлось поработать саперам - диверсанты оставили много взрывных устройств разного типа. На Украине тут же от вылазки диверсионно - разведывательных групп поспешили откреститься.

Вопрос, почему в таком случае дети в принципе ходили в школу, когда власти Брянской области еще в начале учебного года отчитались о переводе приграничных с Украиной учебных заведений на дистанционное обучение.

Были сообщения, что расстрелян школьный автобус, но в самой школе это опровергли, заявив, что он двигался другим маршрутом с противоположной стороны из села Сачковичи, а путь, которым следовал легковой автомобиль, считается небезопасным. На протяжении четырех километров он идет вдоль границы с Украиной. Информацию о легковом автомобиле вместо автобуса подтвердил и Сергей Кравцов.

31 января указом Владимира Путина в Брянской области был объявлен желтый уровень террористической опасности. Аналогичный режим ввели еще в нескольких пограничных с Украиной областях, включая Крым и Севастополь.

Утром украинские диверсанты взяли заложников в Брянской области. Среди них был местный фельдшер.