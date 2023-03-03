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Самочувствие раненного украинскими диверсантами мальчика Федора улучшилось

Анастасия Бобылева
12:12 03.03.2023
Операция была проведена в штатном режиме, однако длилась довольно долго - целых четыре часа.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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Жизни мальчика Федора, раненного украинскими диверсантами в Климовском районе Брянской области, больше ничего не угрожает. Его успешно прооперировали и перевели в реанимационное отделение. Об этом сообщил Сергей Галаганов, главврач больницы, в которой находится ребенок.

«Технически операция проходила в штатном режиме, но операция была длительная. Ранение оказалось проникающим, пуля находилась в левой плюральной полости», - рассказал Сергей.

Операция длилась четыре часа, однако пуля в конце концов была извлечена. Главврач отметил, что внутренние органы повреждены не были и уже вечером мальчик пришел в сознание.

«Уже вечером ребенок проснулся, сейчас состояние ребенка стабильное, он разговаривает, пьет воду, кушает, то есть сейчас мы можем сказать, что жизни ребенка ничего не угрожает», - подытожил он.

Ранее стало известно о подвиге маленького Федора. Он был ранен террористами, когда ехал в школу на машине. Вместе с ним были и другие дети. Несмотря на травму, Федор помог двум другим детям выйти из машины, благодаря чему все они спаслись.

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