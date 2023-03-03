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Жертвы обстрела и иностранное оружие: что известно о теракте в Брянской области

Анастасия Бобылева
Александр Федорчак
14:05 03.03.2023
Раненный боевиками мальчик Федор пережил операцию и пошел на поправку, а ФСБ обнаружила иностранное оружие на месте атаки диверсантов.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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Состояние десятилетнего Федора, который получил ранение во время нападения диверсантов в Брянской области, врачи оценивают как стабильное. Мальчика прооперировали - пуля попала в спину и чудом не задела внутренние органы.

Ему еще предстоит реабилитация, но главное, что жизнь ребенка уже вне опасности. Федора теперь называют героем, ведь, несмотря на ранение, он спасал двух девочек, которые находились с ним в расстрелянной боевиками машине.

ФСБ показала видео с места нападения диверсантов. Машина буквально изрешечена пулями, водитель погиб на месте. К деревьям примотаны, по всей видимости, самодельные взрывные устройства. По улицам разбросаны гранатометы и противотанковые мины DM31.

Сейчас в селах Лубечане и Сушаны продолжается уничтожение боеприпасов. Известно, что в Климовском районе работали две украинские диверсионно-разведывательные группы. Эту информацию подтвердили местные власти.

По имеющимся данным, диверсанты были вытеснены на территорию Украины. Основные мероприятия по зачистке Климовского района от боевиков были завершены накануне.

На въезде в село Сачковичи установлен пост ГИБДД. На этом посту проверяют проезжающие мимо автомобили, однако надолго их не задерживают. Проверка одной машины занимает примерно две минуты. Усиленные меры предосторожности в регионе пока продолжают действовать, и водителей не пускают дальше села Новый Ропск, в котором продолжают работать саперы - украинские боевики оставили после себя многочисленные мины.

Подробнее о случившемся смотрите в сюжете корреспондента «Звезды» Александра Федорчака.

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