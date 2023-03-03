Глава Нового Ропска Самусев рассказал, как узнал о двух ДРГ в Брянской области
Глава Новоропской администрации Николай Самусев подтвердил, что в Брянской области действовали две украинские ДРГ, однако не подтвердил слухи о взятии в заложники мирных жителей. Он рассказал, как сельские власти узнали о произошедшем.
По его словам, сначала стало известно об орудующей в селе Любечане ДРГ. Это село находится в двух километрах на восток от Нового Ропска. Затем поступила информация о нападении в Сушанах.
«А потом, где-то через полтора часа, нам позвонила специалист из села Сушаны, что у них тоже ходят люди в военной форме с желтыми повязками на рукавах, с оружием. Мы быстро позвонили в пограничную службу, там уже были приняты соответствующие меры», - рассказал Самусев.
Он повторил, что информации о заложниках в Новоропскую администрацию не поступало.