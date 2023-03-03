Власти Брянской области сообщили, что в теракте 2 марта участвовали две украинские ДРГ

Одна из них действовала в Сушанах, вторая - в Любечанах.

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Появилась официальная информация об атаке на населенные пункты Брянской области. По данным главы Нового Ропска Николая Самусева, две украинские ДРГ напали на два населенных пункта - Любечане и Сушаны.

«С утра вчера прошла информация, что в Любечане вошла ДРГ. Мы услышали стрельбу в районе восьми часов, но толком никто не мог понять, что это такое. Позже из Сушан пришла информация, что там тоже ходят вооруженные люди с желтыми повязками. Это разные группы», - цитирует его ТАСС.

Николай Самусев отметил, что о произошедшем сразу сообщили пограничникам.

Ранее сообщалось, что проезд к селу Любечане был перекрыт. Закрыть проезд пришлось из-за работы саперов - в Брянской области обнаружили большое количество взрывных устройств.