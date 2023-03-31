В Минобороны России назвали главные отличия весеннего призыва на срочную службу

Минобороны анонсировало ряд отличий этой кампании от предыдущих, среди которых - кардинальное обновление базы призывников и рассылки повесток по электронной почте. Константин Исаев собрал все подробности.

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Президент Владимир Путин подписал указ о весеннем призыве на военную службу. С 1 апреля и по 15 июля в Вооруженные силы России призовут 147 тысяч новобранцев.

Официально весенний призыв стартует только завтра, но подготовительная работа к нему велась начиная с осени. В ходе проведения частичной мобилизации выяснилось, что огромный массив данных по гражданам призывного возраста устарел. Было решено создать электронную базу, куда стекается различная информация от органов власти, начиная с федерального и заканчивая муниципальным уровнем. На сегодняшний день в новом формате поставлены на учет уже более 700 тысяч юношей призывного возраста.

«На основе полученных электронных сведений нами сформирована единая электронная база данных, которая размещена на закрытом сегменте Министерства обороны Российской Федерации. В дальнейшем эти сведения будут максимально использованы в учетно-призывной работе, в том числе с целью недопущения случаев необоснованного призыва граждан на военную службу», - рассказал контр-адмирал Владимир Цимлянский, начальник управления Главного организационно-мобилизационного управления ГШ ВС РФ.

Все это стало возможным с началом переоснащения военных комиссариатов новым телекоммуникационным оборудованием и доступом к закрытым каналам передачи данных Минобороны. Довольно большой процент призывников уже в военкоматах интересуются подробностями о заключении контракта для прохождения службы. С учетом этого повышенного интереса было принято решение расширить сеть пунктов отбора и число инструкторов для работы с желающими подписать контракт.

«Призывники приходят, интересуются, а в каких частях можно проходить военную службу, можно ли служить в ВДВ. Мы данную работу строим только на основании индивидуального, личного общения, разъяснения всех вопросов. Но то, что призывники с большим вниманием обращают внимание, интерес проявляют ко всем нашим разъяснениям, это очень положительно влияет на призывников», - пояснил Игорь Звездилин, военный комиссар Чертановского военного комиссариата ЮАО г. Москвы.

Сохраняется большой интерес к прохождению срочной службы и в научных ротах. Как и все последние годы, конкурс в эти элитные части большой даже среди выпускников школ и студентов, побеждавших на различных Олимпиадах и имеющих научные статьи и разработки. В Минобороны подчеркивают: никто из призывников не будет проходить службу в новых российских регионах. В зоне СВО продолжат выполнять задачи только военнослужащие-контрактники и вновь призванные из запаса.

«Хочу вас всех заверить, что в планах Генерального штаба нет второй волны мобилизации. Тех, кто уже призван на военную службу, а также граждан, добровольно изъявивших желание участвовать в операции, вполне хватает для выполнения возложенных задач», - подчеркнул контр-адмирал Владимир Цимлянский.

Учитывая положительный опыт перехода на цифровой документооборот, начиная с завтрашнего числа военкоматы будут оповещать о призыве в электронном виде. Если по каким-то причинам такой технической возможности пока нет, повестки будут вручаться по стандартной процедуре.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.