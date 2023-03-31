МО РФ: все призывники 2023 года будут проходить службу на территории России

Отмечается, что по окончании обучения их направят в войска для эксплуатации вооружения и военной техники.

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В Минобороны России заявили, что призванные на службу в 2023 году граждане будут направлены в пункты постоянной дислокации на территории РФ. Об этом сообщил начальник управления Главного организационно-мобилизационного управления ГШ ВС РФ контр-адмирал Владимир Цимлянский.

«Треть из них будут направлены в учебные соединения и воинские части, где в срок до пяти месяцев освоят современную военную технику и получат военно-учетную специальность», - добавил он.

Как подчеркнул Цимлянский, по окончании обучения они будут направлены в войска «для эксплуатации современных образцов вооружения и военной техники». Он также отметил, что в планах у Генштаба нет второй волны мобилизации.

Материал подготовили Анастасия Бобылева и Николай Баранов.