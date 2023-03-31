В Минобороны РФ рассказали про новый формат оповещения о призыве на военную службу

Призывная кампания начнется 1 апреля и продлится до 15 июля 2023 года.

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В Минобороны России рассказали, когда и в каком формате пройдет весенний призыв на военную службу. Начальник управления Главного организационно-мобилизационного управления ГШ ВС РФ контр-адмирал Владимир Цимлянский заявил, что призывная кампания пройдет с 1 апреля по 15 июля 2023 года.

В ведомстве уточнили, что оповещение граждан будет осуществляться в электронном виде. В случаях, когда сделать это невозможно по техническим причинам, оповещение будут проводить путем вручения повесток. Цимлянский также рассказал о новом формате постановки граждан на воинский учет.

«Мы впервые получали информацию от различных федеральных, региональных и муниципальных органов государственной власти в электронном виде», - сказал он.

При этом он подчеркнул, что информация дублировалась на бумажные носители, чтобы исключить возможность ошибок.

Ранее президент РФ Владимир Путин подписал указ о весеннем призыве на военную службу. Согласно документу, на службу планируется призвать 147 тысяч человек.

Материал подготовили Анастасия Бобылева и Николай Баранов.