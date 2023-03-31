В Минобороны России заявили, что второй волны мобилизации нет в планах Генштаба

Как подчеркнули в ведомстве, для выполнения поставленных задач достаточно тех, кто уже принимает участие в СВО.

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В Минобороны РФ заверили, что второй волны мобилизации нет в планах Генштаба. Об этом заявил начальник управления Главного организационно-мобилизационного управления ГШ ВС РФ контр-адмирал Владимир Цимлянский.

«Хочу вас всех заверить, что в планах Генерального штаба нет второй волны мобилизации», - сообщил он.

Он уточнил, что для выполнения задач СВО достаточно тех, кто уже призван на военную службу, а также тех, кто сам изъявил желание участвовать в спецоперации и пришел добровольно. Цимлянский также рассказал о новом формате весеннего призыва. По его словам, он будет осуществляться в электронном виде.

Материал подготовили Анастасия Бобылева и Николай Баранов.