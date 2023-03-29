Лавров заявил об отсутствии контактов России и США по ДСНВ

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Россия заморозила свое участие в Договоре по сокращению стратегических наступательных вооружений, какого-либо общения с США по ядерной доктрине не ведется. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров затронул ситуацию с приостановкой участия России в ДСНВ в интервью ТАСС.

«Никаких контактов по ДСНВ с американцами не ведется», - заявил глава внешнеполитического ведомства России.

Напомним, Владимир Путин заявил о приостановке участия России в Договоре СНВ в послании Федеральному собранию и подчеркнул, что это именно приостановка, а не выход из договора. Указ о выходе РФ из ДСНВ был подписан 28 февраля. В тот же день Россия передала американской стороне ноту о приостановке участия Москвы в ДСНВ.