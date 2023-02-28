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Путин подписал закон о приостановке участия РФ в ДСНВ

Алексей Курильченко
18:08 28.02.2023
Указ сохраняет право главы государства возобновить участие России в договоре.
Путин подписал закон о приостановке участия РФ в ДСНВ
© Фото: Kremlin Pool, Global Look Press
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Президент России Владимир Путин подписал указ о приостановке участия страны в Договоре о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ). Текст документа опубликован на сайте правовой информации.

«Приостановить действие Договора между Российской Федерацией и Соединенными Штатами Америки о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений, подписанного в городе Праге 8 апреля 2010 года», - говорится в тексте указа.

Согласно указу, решение о возобновлении участия России в договоре будет приниматься президентом. Указ вступает в силу со дня его публикации.

© Сайт правовой информации

Договор о стратегических наступательных вооружениях был подписан в 2010 году президентами России и США - Дмитрием Медведевым и Бараком Обамой соответственно. Документ сменил собой истекший в 2009 году договор СНВ-I. В 2021 году договор был продлен до 2026 года. ДСНВ предусматривал взаимные инспекции ядерных объектов для контроля за ядерными вооружениями.

Напомним, в своем послании Федеральном собранию Владимиру Путин объявил о приостановке участия России в ДСНВ. Президент подчеркнул, что речь идет о приостановке участия, а не выходе из договора. Глава государства добавил, что Россия может начать испытания ядерного оружия, но не станет делать этого первой - только в случае, если это сделают США

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