Путин подписал закон о приостановке участия РФ в ДСНВ
Указ сохраняет право главы государства возобновить участие России в договоре.
© Фото: Kremlin Pool, Global Look Press
Президент России Владимир Путин подписал указ о приостановке участия страны в Договоре о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ). Текст документа опубликован на сайте правовой информации.
«Приостановить действие Договора между Российской Федерацией и Соединенными Штатами Америки о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений, подписанного в городе Праге 8 апреля 2010 года», - говорится в тексте указа.
Согласно указу, решение о возобновлении участия России в договоре будет приниматься президентом. Указ вступает в силу со дня его публикации.
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