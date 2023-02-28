Путин подписал закон о приостановке участия РФ в ДСНВ

© Сайт правовой информации

Договор о стратегических наступательных вооружениях был подписан в 2010 году президентами России и США - Дмитрием Медведевым и Бараком Обамой соответственно. Документ сменил собой истекший в 2009 году договор СНВ-I. В 2021 году договор был продлен до 2026 года. ДСНВ предусматривал взаимные инспекции ядерных объектов для контроля за ядерными вооружениями.

Напомним, в своем послании Федеральном собранию Владимиру Путин объявил о приостановке участия России в ДСНВ. Президент подчеркнул, что речь идет о приостановке участия, а не выходе из договора. Глава государства добавил, что Россия может начать испытания ядерного оружия, но не станет делать этого первой - только в случае, если это сделают США