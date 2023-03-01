Рябков сообщил о передаче США ноты о приостановке участия РФ в ДСНВ
© Фото: Владимир Федоренко, РИА Новости
Замминистра иностранных дел России Сергей Рябков сообщил, что американской стороне была передана нота о приостановке участия Москвы в ДСНВ.
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Рябков сообщил о передаче США ноты о приостановке участия РФ в ДСНВ
© Фото: Владимир Федоренко, РИА Новости
Замминистра иностранных дел России Сергей Рябков сообщил, что американской стороне была передана нота о приостановке участия Москвы в ДСНВ.
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