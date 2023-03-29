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Песков заверил, что Россия продолжит контактировать с МОК для всемерного отстаивания интересов своих спортсменов

Елизавета Потейчук
12:55 29.03.2023
Официальный представитель Кремля обратил внимание на комментарий главы ОКР насчет рекомендаций МОК.
Песков заверил, что Россия продолжит контактировать с МОК для всемерного отстаивания интересов своих спортсменов
© Фото: Lukas Schulze, dpa, Globallookpress
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Российская сторона и дальше намерена защищать интересы своих спортсменов, а также взаимодействовать с Международным олимпийским комитетом (МОК) для решения всех вопросов. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Он добавил, что Олимпийский комитет России выявил элементы недопустимой дискриминации в заявлении МОК.

«Что касается нас, то мы будем дальше всемерно отстаивать интересы наших спортсменов, и конечно же продолжатся контакты с МОК именно для защиты интересов наших спортсменов», - разъяснил официальный представитель Кремля.

Напомним, в МОК порекомендовали допускать к международным соревнованиям под нейтральным флагом российских спортсменов, которые не поддержали проведение спецоперации на Украине. Рекомендации коснулись и тех, кто связан с Вооруженными силами РФ или органами безопасности.

Позднее глава Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков заявил, что организация расценивает решения исполкома Олимпийского комитета как признание собственной ошибки, совершенной год назад. Кроме того, Поздняков подчеркнул, что решение МОК нацелено на нанесение урона российскому спорту.

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