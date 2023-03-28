Глава ОКР заявил, что целью решения МОК по военным является нанесение урона спорту РФ

Он также считает, что такая позиция МОК способствует конфликту в российском спортивном сообществе.

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Рекомендации МОК по недопуску к международным соревнованиям спортсменов, связанных с ВС РФ или органами безопасности страны, имеют цель нанести урон российскому спорту. Об этом заявил глава ОКР России Станислав Поздняков.

«Заявленная сегодня позиция по военным - это уже не просто очередная глава по дискриминации, этот критерий закладывает конфликт в российское спортивное сообщество. Цель - нанести урон российскому спорту в целом», - заявил Поздняков.

Ранее в исполкоме МОК порекомендовали допускать к соревнованиям международного уровня под нейтральным флагом российских спортсменов, которые не поддержали проведение спецоперации. Рекомендации коснулись и тех, кто связан с вооруженными силами РФ или органами безопасности. В МОК считают, что таких атлетов не стоит допускать к участию.

В МОК также заявили, что решение по участию России в Играх будет за спортивными федерациями. При этом Международный Олимпийский Комитет подготовил рекомендации, согласно которым следует обращать внимание на публичные заявления атлетов, участие в митингах и демонстрацию символов в поддержку СВО.