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Монсон назвал лицемерием рекомендации МОК по допуску россиян на соревнования

Елизавета Потейчук
09:20 29.03.2023
Боец отметил, что выставление условий для участия россиян в соревнованиях - это нарушение прав человека.
Монсон назвал лицемерием рекомендации МОК по допуску россиян на соревнования
© Фото: Павел Кашаев, Global Look Press
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Боец смешанных единоборств (ММА), россиянин американского происхождения Джефф Монсон раскритиковал позицию Международного Олимпийского комитета (МОК) насчет допуска российских и белорусских спортсменов на международные соревнования. По словам Монсона, условия допуска россиян на спортивные состязания - не что иное, как нарушение прав человека.

«В таком случае надо ли запретить выступать украинцам и спортсменам из Америки и стран НАТО за то, что они поддерживали нападение Украины на Донецк и Луганск в течение последних девяти лет? Это западное лицемерие», - цитирует бойца РИА Новости.

Напомним, в исполкоме МОК порекомендовали допускать к соревнованиям международного уровня под нейтральным флагом российских спортсменов, которые не поддержали проведение спецоперации на Украине. Рекомендации коснулись и тех, кто связан с вооруженными силами РФ или органами безопасности.

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