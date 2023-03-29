Монсон назвал лицемерием рекомендации МОК по допуску россиян на соревнования
Боец смешанных единоборств (ММА), россиянин американского происхождения Джефф Монсон раскритиковал позицию Международного Олимпийского комитета (МОК) насчет допуска российских и белорусских спортсменов на международные соревнования. По словам Монсона, условия допуска россиян на спортивные состязания - не что иное, как нарушение прав человека.
«В таком случае надо ли запретить выступать украинцам и спортсменам из Америки и стран НАТО за то, что они поддерживали нападение Украины на Донецк и Луганск в течение последних девяти лет? Это западное лицемерие», - цитирует бойца РИА Новости.
Напомним, в исполкоме МОК порекомендовали допускать к соревнованиям международного уровня под нейтральным флагом российских спортсменов, которые не поддержали проведение спецоперации на Украине. Рекомендации коснулись и тех, кто связан с вооруженными силами РФ или органами безопасности.