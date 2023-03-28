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Глава ОКР Поздняков расценил решение МОК как признание ошибки

Игнат Далакян
20:21 28.03.2023
Поздняков добавил, что озвученные параметры и критерии возвращения спортсменов из России на международные соревнования абсолютно неприемлемы.
© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: ТРК «Звезда»
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Глава Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков заявил, что организация расценивает решения исполкома олимпийского комитета (МОК) о допуске российских спортсменов к участию в международных соревнованиях как признание собственной ошибки, совершенной год назад.

«Сегодняшнее решение исполкома МОК расцениваем как признание их собственной ошибки, совершенной в момент принятия рекомендаций от 28 февраля прошлого года о недопуске российских и белорусских спортсменов к участию в международных соревнованиях», - сказал глава ОКР.

Глава ОКР также отметил, что действовавшие больше года рекомендации МОК дезавуированы, однако озвученные параметры и критерии возвращения россиян на международные старты абсолютно неприемлемы.

Ранее в Международном олимпийском комитете заявили, что решение по участию спортсменов Российской Федерации в Олимпийских играх будет за спортивными федерациями. Согласно словам президент МОК Томас Бах отметил, что будет создан специальный орган под эгидой федераций летних и зимних игр.

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