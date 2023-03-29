Володин заявил, что с апреля социальные пенсии проиндексируют выше инфляции

Спикер Госдумы России Вячеслав Володин заявил, что с 1 апреля социальные пенсии будут проиндексированы на 3,3%.

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Спикер Госдумы России Вячеслав Володин заявил, что начиная с 1 апреля социальные пенсии проиндексируют на 3,3% - это выше, чем темпы инфляции. Об этом сообщает Telegram-канал Госдумы.

«Социальные пенсии повысят на 3,3% в дополнение к проведенной в июне 2022 года индексации на 10%. Таким образом, рост будет выше темпа инфляции», - заметил Володин.

По словам спикера, индексация затронет около четырех миллионов пенсионеров - они получают пенсию по инвалидности, потере кормильца и прочим подобным причинам.

Ранее Вячеслав Володин предложил запретить в России деятельность Международного уголовного суда.