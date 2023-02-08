Мишустин заявил, что добровольцы, получившие инвалидность в ходе СВО, смогут получать две пенсии

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Добровольцы - участники спецоперации на Украине, получившие инвалидность, смогут получать две пенсии и другие компенсации, заявил председатель правительства РФ Михаил Мишустин.

«Правительством скорректированы правила для добровольцев, которым была оформлена инвалидность из-за ранения, травмы или заболевания, что позволит им одновременно получать две пенсии, одна из которых - по инвалидности, а также различные компенсации, которые предусмотрены российским законодательством», - сказал глава кабмина на заседании Координационного совета по обеспечению нужд СВО.

Премьер заявил о подготовке и других решений, о них будет в дальнейшем сказано.

Женщины, потерявшие своих мужей - ветеранов боевых действий, смогут получать ежемесячное денежное пособие. Соответствующий законопроект рассматривается на заседаниях в Госдуме и уже принят в первом чтении. Также Мишустин констатировал рост объемов выпуска техники и оборудования для Российской армии.