Минтруд: один день участия в СВО засчитывается за два рабочих дня

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Один рабочий день граждан РФ, принимающих участие в специальной военной операции, засчитывается за два, что в дальнейшем отразится на размере пенсии. Об этом заявил министр труда и социальной защиты России Антон Котяков.

«С точки зрения трудового стажа на сегодняшний день те граждане, которые участвуют в СВО, по ним один рабочий день засчитывается за два», - заявил Котяков в ходе «парламентского диалога» в Совете Федерации.

Также Котяков заявил, что размер индексации пенсий для неработающих пенсионеров с 1 января 2023 года составит 4,8%. По итогам двухэтапной индексации, которая прошла в этом году, совокупный прирост пенсий по отношению к 1 января 2022 года составит 15,3%.