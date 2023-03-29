Митрополит Павел заявил, что братия будет защищать Киево-Печерскую лавру до конца

Наместник Киево-Печерской лавры заявил о принципиальной позиции в конфликте с Минкультом Украины: братия не намерена покидать обитель.

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Братия Киево-Печерской лавры не покинет обитель и будет до последнего отстаивать свои права жить и молиться в монастырских стенах. Наместник Киево-Печерской лавры митрополит Павел еще раз озвучил принципиальную позицию УПЦ в конфликте с Минкультом Украины в обращении 29 марта - день, когда истекает ультиматум киевского режима о выселении монахов.

«Компромиссов у нас насчет лавры не может быть никаких. Мы будем стоять до последнего, закон на нашей стороне», - заявил настоятель на YouTube-канале лавры.

Митрополит Павел обратился с призывом к «власть имущим» с требованием «прекратить давление на судей, Святую Церковь, лавру» и решать проблему в правовом русле. Он заявил, что лавра не пойдет на «церковный сговор» и не согласится с предложением министра культуры Украины Александра Ткаченко сохранить монастырь в обмен на переход из канонической УПЦ в раскольническую ПЦУ.

Настоятель напомнил, что существующий договор аренды с заповедником «Киево-Печерская лавра» нельзя расторгнуть в одностороннем порядке и без решения суда. Лавра, как сообщил митрополит, подала три иска в суд, чтобы оспорить аннулирование договора бессрочной аренды.

Напомним, что в начале марте руководство музея-заповедника «Киево-Печерская лавра» вынесло решение о выселении монахов Свято-Успенской Киево-Печерской лавры УПЦ 29 марта 2023 года в связи с расторжением договора аренды. В защиту иноков лавры обратился патриарх Кирилл, призвав на помощь папу римского Франциска и Генсека ООН Антониу Гутерриша.

Ранее настоятель лавры митрополит Павел заявил, что монахи «не намерены выселяться и не будем».