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Службы канонической УПЦ в Киево-Печерской лавре 26 марта могут пройти в последний раз

Максим Крюков
03:31 26.03.2023
Согласно расписанию на сайте Киево-Печерской лавры, крайняя литургия пройдет сегодня в 9:30 в храме преподобного Сергия Радонежского.
Службы канонической УПЦ в Киево-Печерской лавре 26 марта могут пройти в последний раз
© Фото: Sergei Chuzavkov, Keystone Press Agency, GlobalLookPress
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В это воскресенье, 26 марта, в Киево-Печерской лавре могут состояться последние службы канонической Украинской православной церкви (УПЦ). Об этом свидетельствует расписание богослужений на официальном сайте монастыря.

Сообщается, что сегодня в 6:30 запланирована литургия в храме Всех преподобных Печерских, затем - в храмах Божией Матери «Всех скорбящих Радосте» (7:00) и «Живоносный источник» (8:00). Также служения пройдут на площади перед Крестовоздвиженским храмом, а также в храме в честь преподобного Агапита Печерского, Аннозачатьевской церкви и храме преподобного Сергия Радонежского. После сообщения о службах отсутствуют.

Ранее председатель Синодального информационно-просветительского отдела канонической УПЦ митрополит Нежинский и Прилуцкий Климент сообщил, что киевские власти ограничили доступ к мощам христианских святых в пещерах Киевско-Печерской лавры. В связи с этим молитва в Крестовоздвиженском, Аннозачатьевском храмах и храме в честь Собора всех преподобных Печерских (Теплый храм) будет невозможна.

Также стало известно, что раскольническая Православная церковь Украины (ПЦУ) заявила, что монахи из канонической Украинской православной церкви (УПЦ) могут перейти в ПЦУ и таким образом остаться жить в Киево-Печерской лавре. Речь идет о предписании монахам УПЦ покинуть принадлежащие национальному заповеднику «Киево-Печерская лавра» здания до 29 марта. Министр культуры Украины Александр Ткаченко заявил, что о выселении монахов из Лавры не говорится, добавив, что «у них всегда есть выбор».

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