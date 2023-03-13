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Митрополит Павел заявил, что монахов не выселить из Киево-Печерской лавры

Ирина Елагина
20:21 13.03.2023
На богослужение в поддержку монахов знаменитого на весь мир монастыря в Киеве пришли несколько тысяч человек.
Митрополит Павел заявил, что монахов не выселить из Киево-Печерской лавры
© Фото: ТРК «ЗВЕЗДА»
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Несмотря на угрозы физической расправы монахи Киево-Печерской лавры останутся в обители и не станут подчиняться незаконным требованиям властей о выселении. Настоятель Киево-Печерской лавры митрополит Павел сделал официальное заявление по поводу предписания монахам от Минкульта Украины и музея-заповедника лавры покинуть обитель.

«Мы не намерены выселяться и не будем», - заявил митрополит Павел в видеообращении.

Настоятель монастыря подчеркнул, что действия украинского Минкульта - это произвол и беззаконие, и этим распоряжениям нельзя подчиняться.

«Мы не против всех законных действий, но противозаконных не должно быть», - подчеркнул митрополит Павел.

Кроме того, настоятель напомнил киевскому режиму, что монахи граждане Украины, они живут в монастыре с 1988 года, как только была возрождена лавра, и распоряжение руководства музея-заповедника ларвы превратит иноков в бомжей, так как «у многих из нас нет другого места, кроме этого».

Напомним, что в начале марте на сайте монастыря опубликовали ультиматум и. о. гендиректора музея-заповедника «Киево-Печерская лавра» о выселении монахов Свято-Успенской Киево-Печерской лавры УПЦ в связи с расторжением договора аренды. Ее срок истекает 29 марта.

В защиту иноков Киево-Печерской лавры выступил Патриарх Московский и всея Руси Кирилл, он обратился за поддержкой в Папе Римскому Франциску, Генсеку ООН Антониу Гутерришу и генсеку ОБСЕ Хельге Марии Шмид.

Вчера в Киево-Печерскую лавру на воскресное богослужение пришли несколько тысяч человек, чтобы поддержать монахов.

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