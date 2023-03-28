Опубликованы кадры рабочей поездки Шойгу на предприятия ОПК в Челябинской и Кировской областях

На видео показано, как министр обороны России осматривает производственные линии по выпуску боеприпасов.

© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России

МО РФ публикует кадры рабочей поездки министра обороны России Сергея Шойгу. На них видно, как он осматривает производство боеприпасов.

Шойгу проинспектировал производственные мощности предприятий, производящие боеприпасы для нужд спецоперации. Он увидел работу автоматизированных линий, выпускающих артиллерийские, танковые и минометные снаряды, а также неуправляемые авиационные ракеты.

В ходе совещания по итогам посещения министр обороны России поручил предприятиям ОПК Челябинской и Кировской областей нарастить производство боеприпасов.

При этом руководство этих предприятий доложило Шойгу, что до конца года производство отдельных образцов боеприпасов вырастет в семь-восемь раз. Это стало возможно благодаря реализации целого ряда проектов, повышающих производительность.

Ранее Сергей Шойгу заявил, что в 2023 году по госпрограмме в ВКС России поступит 507 единиц техники.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.